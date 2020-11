La famille Ultragrip est composée de trois modèles : l’UltraGrip 9+, l’UltraGrip Performance+ et l’UltraGrip Cargo, chacun destiné à une cible clairement identifiée.

UltraGrip 9+

Avec le 9+, Goodyear a amélioré la tenue dans les conditions actuelles de circulation, spécialement dans les conditions froides et mouillées de nos nouveaux hivers. Evidemment il conserve toutes ses performances sur la neige et le verglas grâce à son système Winter Grip. Les ingénieurs ont également renforcé les flancs contre les déchirures et ont tenu compte des nouveaux asphaltages plus abrasifs pour augmenter la longévité de l’enveloppe au travers de la technologie Mileage Plus. Voilà qui devrait permettre à ce nouveau pneu de conserver facilement la place dans le TOP 5 des meilleurs pneus hiver lors des tests réalisés par les très stricts TÜV, Auto Motor und Sport, Auto Zitung et Auto Bild.

UltraGrip Performance+

Réservé aux voitures puissantes, le « Performance » apporte deux nouvelles technologies importantes. D’abord le système Traction Protect, avec un nouveau type de résine qui améliore le grip en accélération et en freinage en limitant au mieux la déformation du pneu en usage intensif. Ceci en tenant compte des conditions atmosphériques hivernales qui exigent des gommes plus sensibles aux grands froids et autres pluies, neiges et verglas. Et deuxièmement, la technologie Winter Grip, reposant sur un nouveau composé de caoutchouc doté d'une élasticité accrue à basse température, spécialement étudié pour obtenir une meilleure adhérence sur la neige et la glace.

UltraGrip Cargo

Avec la recrudescence des véhicules de livraisons et pour assurer la mobilité de tous les professionnels quelles que soient les conditions météo, Goodyear propose désormais l’UltraGrip Cargo. Spécialement dédié aux véhicules utilitaires, l’attention a été portée sur plusieurs points très spécifiques comme la résistance des flancs aux divers chocs et contacts avec les bordures. Ces flancs ont aussi été rigidifiés pour améliorer la tenue en courbes.