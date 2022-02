Présentation et ergonomie : Waze

Waze proposant moins de fonctionnalités que Google Maps, son interface est forcément plus simple. Or, puisqu'on parle d'une utilisation majoritairement au volant, c'est un atout indiscutable. Ce round est pour Waze.

Guidage et cartographie : ex-aequo

Pour ce qui est de la richesse de la cartographie, les deux applications sont très complètes. Il est virtuellement impossible de ne pas trouver le lieu où l'on veut se rendre. Mais Waze fait la différence au moment de la navigation, car elle calcule les itinéraires en temps réel et peut recalculer automatiquement l'itinéraire en fonction du trafic tout au long du trajet. Et ce plus efficacement que Google Maps, grâce à son énorme communauté participative. Ça lui vaut un point de plus.

Publicité : Google Maps

C'est un des rares aspects irritants de Waze : au moindre arrêt, il affiche des publicités non désirées sur presque tout l'écran du téléphone. Admettons, ça peut servir de savoir qu'on a un bon resto ou une chouette boutique est à 500 mètres de là, mais nous connaissons aussi des distraits qui ont modifié leur destination sans le vouloir en tentant de faire disparaître une pub. Sur Google Maps, pas ou peu de publicité.

Alertes et indications : Waze

En matière d’alertes et d’indications, Waze prend l'avantage. Elle attire l’attention sur les points sensibles mémorisés par l'application ou communiquées par d'autres utilisateurs. Embouteillages, chantiers, radars mobiles ou fixes, véhicule arrêté, objets sur la route… Waze est d'une aide précieuse, et se fait ainsi pardonner son côté commercial du point précédent.

Consommation datas : Google Maps

Revers de la médaille de toutes ces infos en temps réel : Waze consomme les données de votre forfait mobile sans compter. Mieux vaut le savoir quand on se lance sur la route, surtout si on utilise une carte prépayée. La conso de données est donc moins problématique avec Google Maps, d'autant que l'application vous permet de télécharger à la maison des cartographies de zones souvent fréquentées. En clair, on peut naviguer sans connexion mobile. Certes, on peut aussi télécharger des cartes avec Waze, mais cette fonction n'est pas native à l'application. Ill faut donc savoir comment faire. Gagnante : Google Maps.

Conclusion : Question de détails

Difficile de départager ces applications suivant nos 5 critères principaux. Les deux semblent se neutraliser avec leurs forces et faiblesses respectives. Ce sont donc des questions de détails qui pourront faire la différence. Ainsi par exemple, Google Maps l'emportera pour vous guider à vélo ou à pied, grâce à une meilleure prise en compte des transports en commun. De même, ses fonctions "vue satellite" et Street View peuvent être un plus. C'est certes un peu déstabilisant pour certains en mode navigation, mais l'affichage d'une photo de la destination où l'on se rend pour la première fois est très pratique.

Waze a un côté plus ludique, avec de nombreuses possibilités de personnalisation. Qui n'a pas envie de remplacer la petite flèche de navigation par le logo de sa voiture ? Ou un emoji "Pooh" ? Qt qui n'a pas envie d'être guidé par la voix de Scooby-Doo ou Batman ?