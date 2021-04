Fiat s’est associé à Google pour proposer une série spéciale de sa famille 500. Baptisée Hey Google, celle-ci intègre l’assistant Google de série pour permettre des interactions plus poussées entre le conducteur et sa voiture. Google Assistant intégré à l’application "My Fiat" permet ainsi aux clients de se connecter à leur voiture même lorsqu’ils en sont éloignés.

En utilisant sa propre voix, le propriétaire peut demander et recevoir des informations sur la voiture et interagir avec elle. Il suffit pour cela de prononcer "Hey Google, demande à ma Fiat…" pour savoir, par exemple, où est garée votre voiture, le niveau du réservoir à carburant, l’emplacement du garage le plus proche ou encore si les portières et le coffre sont bien verrouillés.

Cela peut se faire via smartphone ou par le Google Nest Hub, l’écran domestique intelligent fourni avec le kit de bienvenue reçu lors de l’achat d’une version de la famille 500 Hey Google.

La série spéciale Hey Google est proposée sur la Fiat 500 "normale" (pas le nouveau modèle électrique donc), la 500X et la 500L, qui se distinguent également par leur livrée extérieure bicolore blanche et noire, et par leur sellerie garnie de "pixels" aux couleurs du géant californien.