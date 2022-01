Alors que l’édition 2022 du Dakar bat son plein, Toyota a profité de l’événement pour dévoiler une nouvelle finition sur son pick-up légendaire : l’Hilux GR Sport. Pour rappel GR désigne les modèles haute performance de Toyota, alors que l’appellation « GR Sport » concerne des versions "faussement sportives" : des attributs sportifs intérieurs et extérieurs mais sans incidence sur le moteur ou les performances.

© CHrysler

Quelques touches de sportivité

Après les Corolla, Corolla Touring Sports, et CH-R, l’Hilux est donc le quatrième modèle à arborer ce blason. Il se démarque à l’extérieur par des éléments noirs sur la calandre, les marchepieds, les rétroviseurs et les poignées de port. Et à l’intérieur par de nouveaux sièges sport et des touches de rouge et de noir ici et là. Si son moteur ne change pas – un 2.8L de 204 chevaux – ses suspensions ont été améliorées pour rendre le véhicule plus agile et plus confortable.

L’Hilux GR Sport sera commercialisé en Europe d’ici l’été 2022