Lancé en 2018, le SUV familial de Citroën entame aujourd'hui la seconde partie de sa carrière, en passant par l'incontournable case facelift. Et pour le coup, on peut vraiment parler de "facelift" au sens premier du terme, car le véhicule affiche bel et bien un nouveau visage. Sans avoir modifié le moindre élément de carrosserie, les designers Citroën ont réussi à offrir au C5 Aircross une identité complètement nouvelle, et surtout – à notre humble avis – franchement moderne. Il aura donc suffit de créer un nouveau bouclier avant, de nouveaux phares, une nouvelle signature lumineuse et, à l'arrière, de nouveaux blocs optiques plus riches en volumes. Au final, le C5 Aircross s'en trouve plus affirmé, pour ne pas dire statutaire. En même temps, certains regretteront peut-être que dans l'opération, il a perdu ce côté souriant et "différent" qu'il avait jusque-là.

© Citroen

Confort en hausse

Il y a du changement à bord aussi. La partie centrale de la planche de bord est remaniée, pour accueillir la dernière génération de système multimédia du groupe Stellantis, vu dans la nouvelle Peugeot 308 par exemple. L'un des avantages du nouvel écran 10'' est de pouvoir afficher en permanence les commandes de climatisation, ce qui évitera de multiplier les manipulations au moindre changement de température.

Enfin, celui qui était déjà le véhicule le plus confortable de sa catégorie augmente encore son avance. En effet, aux suspensions à butées hydrauliques progressives, livrées en série sur toutes les versions depuis le lancement en 2018, s'ajoutent aujourd'hui les remarquables sièges Advanced Confort, qui équipent déjà les nouvelles C3 et C4.

Le Citroën C5 Aircross mis à jour sera en concessions cet été, avec un catalogue mécanique inchangé : essence, diesel (130 ch dans les deux cas) ou hybride rechargeable 225 ch. Les tarifs ne sont pas encore connus.