Si Honda annonce cette Civic comme un nouveau modèle, n’hésitant pas à parler de 11ème génération déjà, le constructeur précise toutefois sans ambages qu’il s’agit d’un profond facelift du modèle actuel.

© Honda

Toute la carrosserie a été redessinée, avec des traits plus anguleux mais qui semblent également plus consensuels que jusqu’à présent. Présentée aux Etats-Unis, c’est dans sa carrosserie quatre portes – la plus prisée outre-Atlantique – que la Civic a été dévoilée, mais la carrosserie 5 portes et les versions européennes devraient suivre rapidement. Le constructeur Japonais a par ailleurs également précisé que les versions sportives Si (réservée à l’Amérique du Nord) et Type R seraient reconduites.

Outre l’aspect design, Honda a également revu en profondeur la technologie de sa compacte. La partie la plus visible est l’adoption d’un tableau de bord numérique sur une dalle Full-HD de 9 pouces. Les systèmes de sécurité active et passive ont également été mis aux standards actuels.