La Neo Sports Café de 300cc reçoit une nouvelle fourche Showa UPSD de 41 mm, un embrayage assisté et un moteur homologué Euro 5 de 31 chevaux. Cette CB300R est également équipée à l’avant d’un disque de frein flottant pincé par un étrier quatre pistons à fixation radiale, d’un ABS contrôlé par IMU et d’un mono-amortisseur avec précharge réglable. L’éclairage LED et le tableau de bord LCD complètent cette mise à jour. Son prix : 5.599 €.