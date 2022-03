En 2020, Sony surprenait les visiteurs du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas avec son concept de berline Vision-S. Malgré son caractère apparemment abouti, la marque disait alors n’avoir aucun plan de mise en production, mais le considérait comme un démonstrateur de son savoir-faire en matière de mobilité. Au même salon en 2022, la marque doublait la mise, avec le Vision-S 02, un SUV qui renforçait l’apparente volonté de Sony de trouver un partenaire pour e lancer.

C’est désormais chose faite : ce sera Honda. Dans ce partenariat, les choses sont clairement définies en fonction des cœurs de métiers de chacun : Sony développera des plateformes et des services de mobilité, Honda développera et produira les véhicules, électriques naturellement. L’objectif serait de disposer d’une gamme entièrement électrique en 2040, mais les premiers fruits de cette collaboration devraient déjà voir le jour pas plus tard qu’en 2025.