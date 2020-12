Honda e, CR-V et Jazz. Trois modèles répondant à des besoins distincts, mais avec une constante : tout est compris, de sorte que vous ne devez pas faire de choix. Pour illustrer ce principe, la marque a décidé de vous emmener à la rencontre de trois profils différents, chacun expliquant les choix qu’il a dû faire dans sa vie, et ce qui les a amenés à opter pour une Honda.

Dries et sa CR-V

Consultant en informatique, Dries (35 ans) vit avec sa nouvelle compagne et ses deux enfants dans une nouvelle maison « eco-friendly ». Après le choix du divorce, ce fut celui de la maison, du terrain, de l’aménagement… « On a tous les deux changé nos habitudes, mais on ne se doutait pas que ça pouvait être aussi compliqué » explique Dries en plaisantant. « Mais quand on a dû envisager une plus grande voiture, le choix de la Honda CR-V a été super facile. Il y a de la place pour les enfants à l’arrière, un grand coffre pour le chien et mon matériel de pêche. De plus, on s’y sent en sécurité. Et le fait d’avoir tous les équipements dont on a besoin de série nous facilite vraiment la vie. »

© Elisabeth Verwaest

Manon et sa Jazz

Manon habite dans le charmant village brabançon de Chaumont-Gistoux. Cette jeune comédienne et musicienne de 27 ans a élu domicile dans une ancienne ferme éco-responsable en habitat partagé. « Pourquoi j’ai choisi d’être comédienne ? Par passion je pense. Mais les choix ne s’arrêtent pas là. Il faut choisir ses rôles, le théâtre ou le cinéma… Et puis, dans ma vie privée, j’ai choisi de quitter Bruxelles pour vivre à la campagne. » Concernant sa voiture, Manon a opté pour la Jazz. « En fait, j’avais récupéré la Honda Jazz de mes parents et j’en ai plein de bons souvenirs ! Mais bon, elle avait 12 ans et comme je dois beaucoup me déplacer pour mon travail, j’en ai racheté une. Elle est top ! Une petite citadine, confortable, hybride… avec assez de place pour embarquer mes costumes ou mes instruments. Et puis, j’avais pas envie de me prendre la tête à choisir toutes les options et tout ce dont j’avais besoin était déjà inclus dans la Jazz… »

© Elisabeth Verwaest

Geert et sa Honda e

Responsable de la communication et des relations publiques de la plus grande école de la région de Meetjesland, Geert est aussi un musicien accompli et un passionné de technologies. Son choix le plus difficile ? « Probablement celui de ma carrière. Avant mon job actuel, j’ai travaillé 20 ans comme présentateur TV. Quitter ses collègues et le contact quotidien avec ses élèves pour se lancer dans une toute nouvelle vie… C’était un choix radical, très difficile, mais nécessaire. » Devant l’ancienne laiterie transformée en habitation, c’est une Honda e qui est garée. « Un choix logique, et sentimental. Quand j’étais petit, je jouais tout le temps avec une Honda Civic miniature que mes parents m’avaient offerte. Alors, quand j’ai découvert la Honda e , avec son design, ça a été le coup de foudre. Je pouvais enfin réaliser mon rêve d’enfant. Un look rétro/moderne, assez de place pour mettre mes instruments de musique et un moteur électrique. Avec elle, je vais partout sans polluer. »

© Elisabeth Verwaest

