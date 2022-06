Avec la Machina Vision, Hopium souhaite concurrencer à la fois la Tesla Model S et la Porsche Taycan. Cette berline devrait développer 500 chevaux, pointer à 230 km/h et offrir une autonomie de près de 1.000 km grâce à l’utilisation d’une pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène. Le tout, pour un prix qui devrait tourner autour de 120.000€. L’ambition est donc grande.

Pour ce faire, l’entreprise a su s’entourer de responsables de premier rang, comme un designer ayant notamment fait ses classes chez… Porsche et Tesla, ou l’ancien ministre français des Transports Jean-Baptiste Djebbari, au sein de son conseil d’administration.

Les choses vont donc bon train pour la start-up, qui dévoile l’avancée de ses travaux. Le concept Machina semble assez proche de ce que pourrait être la voiture de série, avec des lignes simples et des galbes travaillés dictés par l’aérodynamisme. A l’avant, les ouïes d’aération s’ouvrent et se ferment selon les besoins en refroidissement de la pile à combustible.

A l’ouverture des portières sans cadre, on pénètre dans un habitacle prévu pour quatre passagers disposant de sièges individuels. A l’avant, la console centrale est réduite à sa plus simple expression, et l’ensemble des commandes passe par l’impressionnant écran qui court d’un côté à l’autre du véhicule. La marque précise également que l’ensemble des matériaux ont été produits en Europe pour réduire l’impact environnemental.

L’Hopium Machina Vision sera présentée au Paris Motion Festival, du 17 au 23 octobre prochain.