Avec toute la saga CO2 qui implique plus que jamais une transition vers l’électrique, on ne parle plus beaucoup des voitures autonomes. Mais cela ne veut pas dire pour autant leur avenir est renvoyé aux calendes grecques. Les constructeurs s’appliquent sur plusieurs fronts.



Les deux marques coréennes ont annoncé cette semaine avoir développé le premier système de changement de vitesse connecté aux technologies de l’information et de la communication (TIC), (...)