Découvrir une Porsche, une Ferrari et une Corvette abandonnées est sans doute le graal de tout amateur d’automobile. C’est l’expérience vécue par le Chinois James Wan après s’être introduit dans une concession fermée depuis plusieurs années.

Le jeune homme a partagé sa trouvaille sur son compte Instagram cheongmerando. On y découvre une Porsche Carrera GT, la « supercar » de Porsche produite entre 2003 et 2006 et dont il n’existe que 1.270 exemplaires. Cet exemplaire est d’autant plus rare qu’il arbore une peinture Rouge Zanzibar avec jantes assorties, dont seuls trois modèles auraient été construits.

© James Wan via Instagram A ses côtés trône une tout aussi exclusive Ferrari 575 Superamerica, cabriolet réalisé en série limitée à 559 exemplaires. Comme si cela ne suffisait pas, cette dernière est l’une des rares versions équipées d’une boîte de vitesses manuelle !

Enfin, plus raisonnable mais non moins désirable, une Corvette C5 Z06 complète le trio qui dort sous la poussière d’une concession oubliée du sud de la Chine, apparemment sur l’île de Hong-Kong. Une procédure judiciaire serait en cours d’après l’auteur des images, ce qui expliquerait pourquoi ces voitures, dont la valeur pourrait atteindre plus d’un million d’euros, restent immobiles sans être réclamées.