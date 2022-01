Covid-19 et variant Omicron obligent, il n’y aura pas de Salon de l’auto cette année. Il avait déjà été annulé l’an dernier, au grand dam des fans de ce rendez-vous annuel qui attire des dizaines de milliers de personnes. En plus de ces amateurs, le salon draine aussi une foule de curieux avides de bonnes affaires. Car le Salon de l’auto, c’est aussi et surtout l’occasion d’acheter une voiture au meilleur prix grâce aux conditions salon. Heureusement, comme l’an dernier, les conditions auront bien lieu ce mois-ci. Il faudra se rendre chez un concessionnaire pour en profiter. Chaque marque s’y met, avec des promotions qui n’ont rien à envier à celles d’une année normale. Petit tour d’horizon.