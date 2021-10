Grâce à l’identifiant du véhicule et au profil de paiement qui lui est associé, la communication entre les bornes et les véhicules se fera automatiquement. La charge débutera donc d’elle-même dès que la voiture aura été reconnue par le système. Si le Plug & Charge est déjà utilisé par Tesla depuis plusieurs années sur ses stations Supercharger, Ionity est le premier réseau de charge ouvert à recourir à cette technologie. Toutefois, le nombre de véhicules adaptés à cette solution reste assez restreint, parmi lesquels les Porsche Taycan, Ford Mach-E and Mercedes EQS.