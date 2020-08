Selon le témoignage d’une source proche du constructeur recueilli par Automotive News, Mitsubishi pourrait cesser la commercialisation de ses SUV en Europe… dès ce mois de septembre ! Le best-seller Outlander, l’ASX et l’Eclipse Cross pourraient donc quitter précipitamment le Vieux Continent, laissant seuls la citadine Space Star et le pick-up L200 dans les concessions jusqu’en fin d’année 2021. Une décision qui devrait éviter au Japonais d’engager des frais pour faire satisfaire ses modèles aux nouvelles régulations européennes. Mitsubishi continuera bien entendu à assurer l'après-vente et la fourniture de pièces durant plusieurs années.

C’est un coup dur pour tous les revendeurs de la marque, que l’on imagine mal survivre avec seulement deux modèles. Selon les chiffres Jato Dynamics, Outlander, ASX et Eclipse Cross ont représenté ensemble 64% des 53.242 véhicules vendus par Mitsubishi en Europe au cours du premier semestre 2020.