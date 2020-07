Les plateformes de vente de voitures sur Internet se font de plus en plus nombreuses. Sur certains sites, on peut même vendre de tout et n’importe quoi, quel que soit notre profil. C’est le cas sur eBay, site de référence en matière de ventes aux enchères. Mais ce type de vente implique d’en connaître les règles et de fixer, de préférence, un prix de réserve, en-dessous duquel son bien ne peut être vendu !

Un recours gagnant (heureusement)

Un citoyen allemand voulant se séparer de sa BMW Série 3 E90 l’a, semble-t-il, oublié, quand il a constaté que l’unique enchérisseur venait d’acquérir son véhicule contre 1 euro symbolique ! Même si cette histoire a fait le tour de la toile, elle se finit plutôt bien pour le vendeur, qui a réussi à annuler la transaction en introduisant un recours, jugé au tribunal de Francfort. Le juge a en effet estimé que le vendeur ne souhaitait pas vraiment échanger sa voiture contre 1 euro, s’appuyant sur la description de son annonce dans laquelle figurait « Les offres directes sont les bienvenues ». Il faut dire que sa Série 3 était évaluée à 12.000 € et non… 1 €.