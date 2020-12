En 1991, Skoda tentait de survivre à la période soviétique traversée par la République Tchèque. Le constructeur n’avait alors plus rien de son prestige d’avant-guerre et ne devait son salut qu’à la vaillante Favorit. Mais son destin allait changer avec l’arrivée de Volkswagen comme repreneur providentiel après la normalisation des relations avec « l’Ouest ». Décelant tout le potentiel que le constructeur historique pouvait lui offrir sur les ex-marchés de l’Est, le géant allemand en fera sa marque « low cost » dans un premier temps, avec le lancement de la Felicia dès 1994, puis surtout de l’Octavia en 1996 qui fera véritablement entrer Skoda dans une autre dimension.

© Skoda

A partir de là, le constructeur tchèque est passé de marque quasi-régionale monomodèle, aux exportations assez anecdotiques, a véritable leader international dont la gamme est désormais exportée dans plus de 100 pays. Et avec un succès indéniable : l’Octavia et la Fabia sont leader du marché dans plus de 10 pays dont la République Tchèque bien sûr, mais aussi la Pologne, l’Autriche, la Slovaquie, la Croatie ou même, plus étonnant, la Suisse.

Que de chemin parcouru en 30 ans !