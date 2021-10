La Volvo XC 40, en tête durant les six premiers mois de 2021, perd sa première place mais reste à l'affût.

La Citroën C3 est redevenue fin septembre le modèle préféré des Belges, après avoir été devancé au 1er et 2e trimestre par le XC 40 de Volvo, selon les dernières statistiques de Febiac. Hyundai complète le podium avec son modèle Tucson. La C3 est la plus populaire en Wallonie et est devancée à Bruxelles par… la XC40 qui écrase toute la concurrence en Flandre.