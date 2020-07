Avec 49.141 immatriculations, le mois de juin 2020 s’apparente à une bouffée d’air frais pour les acteurs du monde automobile après trois mois de disette. Le recul par rapport à 2019 est en effet minime. En revanche, les effets du Covid-19 accumulés sur six mois ne semblent pas se résorber et auront un impact significatif sur les volumes annuels.

En juin, la baisse des immatriculations de voitures neuves n’a été que de 1,80%, traduisant une situation de retour à la normale dans les concessions, centres de contrôle technique, et administrations. La répartition par marque est très disparate, entre les constructeurs qui étaient parvenus à sauver les meubles durant les trois mois précédents, et ceux pour qui les livraisons étaient à l’arrêt complet qui affichent en juin des volumes record.

Au cumul des six premiers mois toutefois, les effets du confinement et des fermetures forcées qui en ont découlé laissent une marque qui semble indélébile : -30,24% et près de 100.000 immatriculations en moins. Les prochains mois seront donc capitaux pour jauger de la reprise effective du marché, mais la Febiac (Fédération belge de l’automobile) table dans tous les cas sur une rétractation du marché de l’ordre de 25 à 30% sur l’ensemble de l’année 2020.