Comme le Mokka, le nouvel Opel Crossland renonce à l’appendice X dans son nom. Intégrant le vizor, la nouvelle signature stylistique de la marque, le SUV se dote d’une nouvelle face plus racée qu’auparavant. À l’arrière, de nouveaux blocs optiques de teinte foncée viennent compléter un look complètement remis au goût du jour. Désormais, le Crossland est disponible avec la finition GS Line + qui comprend des jantes en alliage noir de 17 pouces, un toit noir, des moulures rouges, des sièges conducteur et passager enveloppants, des feux arrière LED et des rails de toit. Le Crossland revoit également sa modularité grâce aux sièges arrière coulissants et inclinables individuellement. Ainsi le volume du coffre peut passer de 410 à 520 litres aisément. En rabattant complètement les sièges arrière, le volume du coffre monte jusqu’à 1.255 litres. La voiture gagne également en dynamisme grâce à de nouveaux ressorts et amortisseurs. Opel annonce en outret avoir amélioré la précision de la direction.

Plusieurs modes de conduite

Le Crossland est désormais équipé de l’IntelliGrip, un système d’antipatinage adaptatif offrant 5 modes de conduite différents en fonction de la nature du terrain sur lequel il évolue. Disponible uniquement en version deux roues motrices, le SUV est vendu avec des moteurs essence de 1,2 litres (83 ou 130 ch) et diesel de 1,5 litres (110 et 120 ch). La commercialisation est prévue début 2021.