Situé à Woking, dans le Surrey, au sud-ouest de Londres, le bâtiment emblématique a été inauguré en 2004. Fait de verre et d’acier, il est caractérisé par ses immenses surfaces vitrées et sa forme semi-circulaire qui se fond dans un plan d’eau pour symboliser le Yin et le Yang une fois vu du ciel. Le bâtiment abrite toutes les activités de la marque, du centre de technologie où sont développées les F1 et voitures de route, aux lignes de production en passant par toute la partie training et administrative.

50 hectares

Toutefois, malgré les 200 millions de livres (216 millions d’euros) que vous devrez – McLaren l’espère en tout cas – débourser pour vous offrir le site, pas question de disposer à votre guise des 22.000 m² d’infrastructures et des 50 hectares de terrain. Le constructeur continuera à occuper les lieux, moyennant le versement d’un loyer mensuel. Ce principe de "leaseback" permettra au constructeur de libérer des liquidités pour mener à bien ses projets en cours et espérer trouver rapidement le chemin de la rentabilité.