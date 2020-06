La valeur des actions Tesla n’en finit pas de faire les montagnes russes. Elles ont atteint de nouveaux sommets ce mercredi 10 juin, permettant à l’entreprise californienne de devenir le premier constructeur mondial en termes de capitalisation boursière. Et le jackpot pour les investisseurs qui ont acquis ces actions voilà quelques mois seulement.

1.025,05 dollars : voilà le montant astronomique auquel s’échangeaient les actions Tesla à la clôture ce mercredi 10 juin ! Une somme d’autant plus incroyable qu’il y a trois mois à peine, ces même actions ne valaient plus que 360 dollars… et même 200 dollars à peine voilà un an ! On disait alors le constructeur américain à deux doigts de la faillite.

Sauf qu’entretemps, Tesla est parvenu à faire monter en cadence la Model 3 pour satisfaire la demande mondiale, et que cette même Model 3 s’est imposée comme best-seller sur de très nombreux marchés d’envergure dans le monde, boostant la confiance des actionnaires et des investisseurs.

Même si la crise sanitaire du nouveau Coronavirus - et la fermeture des usines de Fremont et de Shanghai imposée par les mesures de confinement – ont mis à mal la valeur de Tesla au cours du mois de mars, c’était semble-t-il pour mieux redécoller. Ce 10 juin, Tesla valait 188,24 milliards de dollars, ravissant ainsi la place de constructeur le plus prolifique en bourse à Toyota et ses 185 milliards.

Et puisque la Model 3 n’en finit pas de séduire aux quatre coins du monde et que le SUV Model Y, annoncé comme le best-seller de la gamme, arrive en concessions, l’envolée boursière de Tesla pourrait bien se poursuivre plusieurs mois encore selon certains analystes.