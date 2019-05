Qu’on le veuille ou non, l’automobile reste un monde d’hommes. Par contre, il n’est sans doute plus aussi macho qu’il y a 10 ou 20 ans. Nous avons assisté à une session de découverte de la Fun Cup la semaine dernière à Mettet et avons été agréablement surpris par le nombre de femmes (parfois très jeunes d’ailleurs, comme c’est le cas de Lyssia, 16 ans, dont vous découvrez la vidéo faite sur place sur notre site). (...)