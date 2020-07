Polestar est une marque 100% digitale. Qu’est-ce que cela signifie ?

Le processus de vente se fait online, de la configuration jusqu’au financement. Le client pourra lui-même décider le meilleur moment pour la livraison. Notre promesse est « Whenever. Wherever. However ». Polestar s’adapte aux besoins du consommateur et non l’inverse.

© D.R.



Dès lors, quelle est la procédure pour acquérir ou essayer une Polestar 2 ?

Pour les essais, la découverte des voitures, et avoir un support afin de configurer son véhicule, il faudra passer par l’un des 4 espaces Polestar en Belgique : Anvers, Bruxelles, Gand et Liège. Par contre, la livraison se fera, dans un premier temps, via les concessions Volvo, avant d’ouvrir nos « handover centre » dans nos 4 espaces Polestar. Nous souhaitons également offrir une expérience Polestar unique en livrant par exemple, pour ceux qui le souhaitent, à domicile ou encore en enlevant le véhicule à domicile ou au travail pour les entretiens. Nous voulons faciliter la vie de nos clients.

© Polestar



Comment expliquer que le Belux fasse partie des 7 marchés de lancement en Europe ?

En tant que nouvelle marque, qui plus est électrique, nous voulons donner une impulsion vers la mobilité pure et durable. En arrivant sur le marché avec un véhicule électrique performant à moins de 60.000 €, on offre encore plus de choix au consommateur et surtout, à ce tarif, on se place en concurrent des marques premium bien établies. L’enjeu pour nous est beaucoup plus grand que « le marché de l’électrique » uniquement. Avec l’autonomie qu’on offre, quand on observe le kilométrage moyen en Belgique, une recharge par semaine sera suffisante. De plus, l’infrastructure de recharge commence à se développer en Belgique (un peu plus de 3.000 bornes publiques actuellement, mais la Flandre mise sur 6.000 nouvelles bornes par an jusqu’en 2025 contre environ 700 par an pour Bruxelles jusqu’en 2035, Ndlr). Je pense donc vraiment que Polestar arrive au bon moment avec une technologie au point et un tarif adapté.