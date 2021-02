Comme annoncé, l’Ioniq 5 est esthétiquement conforme au concept EV45 dont elle reprend l’allure générale voulue comme un clin d’œil à la Pony, première voiture de Hyundai, pour souligner 45 ans d’évolution du design. Elle inaugure aussi le futur style des voitures électriques de la marque.

© Ioniq

Mi-compacte, mi-crossover (CUV selon Hyundai), l’Ioniq 5 repose sur un très grand empattement de 3 mètres entre les roues avant et les roues arrière. De quoi permettre de caser la batterie dans le plancher sous les passagers, et du même coup libérer beaucoup d’espace à bord pour ces derniers et leurs bagages (531 litres + 24 à 57 à l’avant).

Ces mêmes passagers sont bercés dans un cocon où les deux écrans de 12 pouces sont évidemment rois, celui du centre étant tactile pour donner accès à toutes les fonctions du véhicule. L’habitacle est construit autour du thème de "l’espace de vie", avec une console centrale "Universal Island" qui peut coulisser jusqu’à 140 mm vers l’arrière pour permettre d’entrer et de sortir librement de n’importe quel côté lorsque le véhicule est garé dans un emplacement étroit.

© Ioniq

Chargée en 18 minutes !

L’Ioniq 5 laisse le choix entre deux groupes motopropulseurs : l’un doté d’un unique moteur de 218 chevaux ; le second doté de deux moteurs situés sur chacun des essieux pour une puissance totale de 306 chevaux ! Deux batteries (58 ou 72,6 kWh) sont proposées sur la première version, mais seule la plus puissante est disponible sur la seconde. Outre une autonomie maximale de 480 km, cette batterie peut surtout être rechargée de manière ultrarapide. Sur une borne 350 kW, passer de 10 à 80% de charge se fait en… 18 minutes seulement ! 5 minutes permettent déjà de récupérer 100 km d’autonomie.

Les prix n’ont pas encore été dévoilés mais cela ne saurait tarder puisque l’Ioniq 5 sera disponible dès cet été.