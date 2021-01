Isuzu lance la nouvelle génération de son pick-up D-Max avec un dessin inédit, des performances intactes et un équipement encore jamais atteint auparavant. Et surtout, ses 5 étoiles obtenues au crash-test Euro N Cap confirment qu’il est bien le pick-up le plus sûr du marché !

L’Isuzu D-Max revient avec un dessin encore plus affirmé qu’auparavant. La face avant est caractérisée par une calandre massive et des phares soulignés d’une signature lumineuse à LED qui dessine un regard plus agressif, plus puissant. Le style est encore plus soigné sur la nouvelle finition haut de gamme V-Cross. Proposée uniquement sur la version double cabine, celle-ci est taillée pour allier travail et usage familial. Elle se distingue par ses nombreux détails et éléments anthracite : marchepieds latéraux, calandre, élargisseurs d’ailes, coques de rétroviseurs ou encore arceau arrière.

A bord, la montée en gamme de ce nouveau D-Max V-Cross se traduit par une sellerie en cuir intégrale et par un équipement très complet pour le confort des passagers. En plus d’une climatisation bi-zone et de sièges électriques à 8 réglages, ils profitent aussi d’une isolation acoustique drastiquement améliorée. Sur cette déclinaison, le nouveau tableau de bord intègre non seulement une tablette tactile de 9 pouces pour piloter le système multimédia connecté, mais également un ordinateur de bord de 4,2 pouces qui regroupe les informations de conduite face au conducteur, entre les cadrans.

Solide et confortable

Ce luxe ne doit pas faire oublier les capacités exceptionnelles du nouveau D-Max, qui peut toujours emmener jusqu’à 1 tonne dans sa benne arrière, et tracter jusqu’à 3.500 kg. Deux valeurs qui le placent tout en haut du segment européen des pick-up, au même titre que ses capacités de franchissement. Sur ce nouveau modèle, la garde au sol augmentée permet de porter la profondeur de traversée de gués à 80 cm, tandis qu’un blocage de différentiel permettra de se sortir de toutes les situations où l’adhérence devient précaire.

Pour rester fidèle à sa réputation de solidité, l’Isuzu D-Max s’appuie sur le fiable moteur 1.9l diesel de 164 ch et 360 Nm. Un moteur conforme aux normes EURO-6d qui est aussi l’un des plus propres de son segment grâce à l’injection d’AdBlue. Il assure des performances de premier ordre en tout-terrain comme sur la route, où la rigidité accrue de la nouvelle plateforme par rapport à la génération précédente est le gage d’une stabilité en hausse de 20%. Le confort est également amélioré par l’adoption de toutes nouvelles suspensions et d’une direction à assistance électrique.

© Isuzu D-Max

La sécurité avant tout

Le pick-up japonais dispose aussi d’une impressionnante panoplie de système de sécurité dernier-cri : pas moins de 20 d’entre elles sont proposées ! On y trouve notamment l’avertisseur de présence dans l’angle-mort, l’alerte de franchissement involontaire de ligne avec correction active de la trajectoire, le freinage d’urgence automatique, un avertisseur de trafic transversal lors des manœuvres, ou encore la commutation automatique des feux de route et de croisement. A ces dispositifs de sécurité active s’ajoutent 8 airbags, dont un situé entre les occupants avant ; une première sur le segment.

Tout cela fait de l’Isuzu D-Max le pick-up le plus sûr de son segment. Il a été le premier pick-up à se soumettre au très sévère crash-test Euro N Cap 2020, le plus strict jamais mis en place par l’organisme de sécurité indépendant. Le D-Max s’en est sorti avec la note maximale de 5 étoiles, qui confirme que les énormes investissement consentis par Isuzu pour son nouveau modèle portent leurs fruits !

Gamme complète

En plus de la nouvelle finition haut de gamme V-Cross, l’Isuzu D-Max est décliné en 3 finitions L, LS, LSX, et 3 carrosseries, Single Cab (uniquement sur L), Extended Cab et Double Cab. Ses prix varient de 31 429,75€ TVAC pour le Single Cab L manuel à 48.369,75€ TVAC pour le V-Cross Double Cab.