De nouvelles marques chinoises débarquent en Belgique.

JAC, BAIC, DFSK ou encore Lynk&Co : ces noms ne vous disent rien mais ils pourraient bientôt faire partie du paysage routier belge. En effet, après Maxus importé par Alcomotive, ces constructeurs chinois sont désormais officiellement importés dans notre pays par des importateurs privés. Et pour percer, tous misent sur l’électrique.

Il est désormais possible d’acheter trois nouvelles marques de voitures chinoises dans notre pays. Ainsi, JAC propose l’IEV7S sous la houlette de Leie Mobility Group, une société courtraisienne. Sans surprise, il s’agit d’un SUV électrique. Il en est de même pour BAIC et DFSK, importés par OneAutomotive à Geel qui entend proposer rapidement une gamme complète de SUV électriques et hybrides rechargeables, mais aussi une fourgonnette électrique.

(...)