Patron de PSA (Peugeot-Citroën) dans les années 90, Jacques Calvet est décédé ce 09 avril à l’âge de 88 ans. Il aura marqué ses 13 années passées à la tête du groupe français en lui insufflant un nouveau souffle qui lui a permis d’éviter la faillite. Mais il était surtout connu pour son éloquence et son caractère bien trempé qui en faisaient un personnage hautement médiatique.

Après avoir fait ses armes dans les plus hautes instances politiques (études à SciencesPo puis proche collaborateurs de Valery Giscard d’Estaing) et dans la finance (BNP), Jacques Calvet arrive à la tête du groupe PSA (maison mère de Citroën et Peugeot alors) en 1984. Le groupe est exsangue et Calvet a pour seul but de lui éviter la faillite. Dès lors, pas de place pour les sentiments : un tiers des emplois du groupe passent à la trappe et les projets jugés non essentiels sont stoppés net. Lorsqu’il quitte son poste 13 ans plus tard, PSA compte près de 50% d’effectifs en moins !

Mais durant ce laps de temps, Calvet sera parvenu à faire passer le bilan de PSA de 30 milliards de dettes à 17 milliards… de fonds propres ! Des résultats loin d’être obtenus uniquement par la force de la restructuration, mais aussi par les choix salvateurs opérés pour et par Peugeot et Citroën : investissement dans le diesel à la popularité grandissante, développement des petits modèles, synergies approfondies entre les deux marques. C’est à cette époque que sont lancés les modèles à succès 306 et 406 chez Peugeot, mais aussi les Saxo et, surtout, Berlingo chez Citroën.

Bien que passé « dans le privé », Calvet était toujours investi en politique et ne manquait jamais une occasion de faire connaître ses opinions. Avec la voix et la grandiloquence qui étaient siennes. Que ce soit lors du « scandale » de son augmentation de salaire ou pour marquer son opposition au Traité de Maastricht et à l’ouverture des frontières européennes (aux constructeurs japonais notamment), l’homme savait parfaitement comment occuper le terrain médiatique et jouissait d’une vraie popularité. A tel point qu’il envisagea un moment de se présenter à l’élection présidentielle française, avant de renoncer.

Le Groupe PSA a réagi en saluant un "visionnaire" et un "grand capitaine d'industrie doté d'un courage rare et d'une détermination sans faille qui devrait tous nous inspirer". Les causes de son décès n'ont pas été rendues publiques.