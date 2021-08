Pour la rentrée qui s’annonce, Jaguar a concocté une version spéciale de son SUV F-Pace, baptisée R-Dynamic Black. Comme son nom le laisse sous-entendre, cette finition se veut plutôt sportive et teintée de noir. Concrètement, cela se traduit par un pack Black comprenant le toit panoramique, les vitres surteintées et des jantes de 20 pouces en finition Gloss Black. Sous le capot, on a le choix entre des moteurs diesel, essence et hybride rechargeable dans des puissances allant de 163 à 404 chevaux. Les tarifs démarrent à 66.030 €.