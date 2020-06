Lors d’une audition parlementaire devant les députés français, le président du Groupe Renault, Jean-Dominique Senard, s’est inquiété de l’arrivée massive de constructeurs chinois en Europe. Il a rappelé la nécessité de se montrer agile pour contrer ces nouveaux arrivants bien encombrants.

Au sortir des mesures de confinement liées à la crise du Covid-19, de nombreux pays ont mis en place des mesures de relance pour accélérer la transition vers l’automobile moins polluante, et notamment des « primes à la casse » très intéressantes à l’achat de voitures électriques. De quoi accélérer une tendance à l’électrification du marché constatée ces derniers mois, avec le lancement d’une multitude de nouveaux modèles hybrides rechargeables ou tout électriques qui sont en train de redéfinir le marché automobile.

Un nouveau marché dont les constructeurs chinois ne veulent plus rester privés. Désormais libérés des contraintes environnementales compliquées à atteindre sur les moteurs thermiques, BYD, Aiways, Xpeng ou encore Polestar et MG fourbissent leurs armes et nourrissent de sérieuses ambitions en Europe. Si les deux dernières marques sont déjà sur le marché, les trois autres débarqueront entre cet été et la fin de l’année sur le vieux continent, avec des voitures à la technologie électrique éprouvée et concurrentielle.

Leadership en péril

BYD et Xpeng débarqueront d’abord en Europe, incubateur géant de la voiture électrique qui compose près de 50% du marché automobile, mais c’est bien Aiways qui inquiète le plus le président de Renault. Le constructeur chinois a en effet conclu un deal avec Hertz pour proposer des voitures électriques à la location… en Corse. Mr Senard y voit donc les prémisses d’une expansion rapide en France continentale.

Si le Groupe Renault est si inquiet de cette nouvelle concurrence, c’est qu’il est actuellement leader de la voiture électrique en Europe avec sa Zoé, laquelle voit débarquer chaque semaine de nouvelles prétendantes au titre. « Nous allons devoir faire face à une concurrence venue d’Europe mais également d’ailleurs » a-t-il expliqué, ajoutant « Nous devons nous adapter rapidement si nous voulons contrer ces nouveaux arrivants »