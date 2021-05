La Compass est un modèle important pour la marque. Au moment de la mettre à jour, le constructeur a pris soin de bien faire les choses…

Sans caracoler en tête des classements, la Jeep Compass a son petit succès, et on ne peut pas dire qu’elle prenne de l’âge. Jeep a donc été bien inspirée de ne pas toucher - ou à peine - à son look qui continue manifestement à plaire. La face avant a été redessinée totalement mais de façon à peine perceptible (phares affinés, grille plus présente, nouveaux boucliers), tandis qu’à l’arrière, on s’est contenté d’assombrir les blocs optiques.