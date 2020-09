Avec leur nouvelle motorisation hybride rechargeable, les Jeep Renegade 4xe et Compass 4xe renforcent leur côté familial et responsable, valeurs chères à la marque Jeep. En associant un moteur essence 1,3l et un moteur électrique, cette motorisation 4xe délivre jusqu’à 240 chevaux tout en réduisant ses émissions de CO2 à moins de 50 gr/km (Cycle WLTP). Une efficience récompensée par une déductibilité fiscale maximale de 98% pour les entreprises, indépendants et professions libérales.

Grâce à leur généreuse batterie de 11,4 kWh, les Renegade 4xe et Compass 4xe se montrent capables de rouler jusqu’à 50 km sans produire le moindre rejet polluant. Cette batterie peut être rechargée sur une prise domestique classique ou sur une borne de charge, mais également en roulant. Et les multiples modes de conduite (électrique, hybride, e-Safe) participent à l’efficience globale du modèle, mais aussi au plaisir de conduite incomparable d’une Jeep, resté intact sur cette nouvelle version.

A bord, les passagers disposent d’un système multimédia dernier-cri UConnect doté de plusieurs services connectés, et de l’application MyCharge, un service spécifique qui facilite l’usage de la conduite électrique par des fonctions dédiées comme la surveillance en temps réel du niveau de charge de la batterie ou la localisation des points de charge les plus proches. Les passagers sont également parfaitement protégés avec des dispositifs de sécurité active (ADAS) les plus avancés du marché qui rendent la conduite plus sûre et plus sereine.