© Our Next Energy

Our Next Energy, la start-up en question, met au point une batterie dite hybride. Celle-ci se compose en fait de deux batteries aux propriétés intrinsèques très différentes, spécialement étudiées pour répondre à de multiples usages sans altérer leurs cellules. La première, de capacité modeste, dispose de propriétés adaptées aux charges fréquentes et aux courts trajets ; la seconde est en revanche nettement plus généreuse pour les longs trajets, avec des fréquences de charge moins élevées. L’autonomie serait ainsi d’environ 150 km avec la première… et jusqu’à 1.200 km avec la seconde !

Une approche différente qui suscite un intérêt certain. La compagnie vient de bénéficier d’un support financier de 25 millions de dollars de la part d’un groupe d’investissement comptant notamment Jeff Bezos, Bill Gates ou encore Richard Branson, fondateur de Virgin.

Les premiers prototypes sont attendus sur la route l’année prochaine, et Mujeeb Ijaz, le fondateur de Our Next Energy, annonce déjà avoir signé un contrat pour la fourniture de ses batteries à un premier client d’ici 5 ans.