L’école de maitrise automobile Jesco Auto Training School et Mercedes-Benz Belux proposent des formations destinées à mieux contrôler les véhicules électrifiés, s’engageant ainsi vers l’avenir où ce type de motorisations est appelé à devenir la norme.

La batterie d’une voiture électrique ou hybride rechargeable joue un rôle considérable dans le poids total du véhicule, mais aussi dans sa répartition des masses. Les réactions d’une telle voiture en situation d’urgence peuvent donc différer ce celles d’une voiture classique en raison d’un équilibre différent. Jesco a donc mis en place une équipe d’instructeurs spécialement formés à ces nouveaux véhicules, et cherchait un partenaire offrant une gamme de véhicules suffisamment large pour couvrir tous les types de motorisations. Le choix s’est tourné vers Mercedes, pour son large éventail de modèles et de groupes motopropulseurs, mais également pour son investissement dans la sécurité routière en général dans la conception de ses véhicules

Conduite plus sûre

Chaque année, les 5.100 "élèves" inscrits aux formations dispensées par Jesco à titre privé ou professionnel apprennent à adopter une conduite plus consciente des dangers de la route, mais aussi en apprenant à maîtriser leur véhicule en situation d’urgence. De quoi rendre la conduite plus sûre et responsable, que certaines compagnies récompensent par une réduction sur la prime d’assurance auto.