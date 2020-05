On sait déjà ce que les esprits malins penseront en lisant ces gros titres : c’est bien de jeter les promotions à la tête des clients (potentiels), mais la crise, cela veut aussi dire qu’il y a un manque d’argent dans les caisses. Les gens ont d’autres priorités en ce moment que d’acheter une voiture neuve.

C’est à la fois vrai et faux. Certains ont en effet des problèmes de liquidités, mais d’autres ont continué à (télé)travailler et n’ont pas (trop) perdu en pouvoir d’achat. Et puis, on ne va pas jeter la pierre aux constructeurs qui tentent de relancer le secteur et, partant, un pan important de l’économie.

(...)