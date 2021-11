© West Coast Customs via Twitter

Le site britannique Click4Reg, spécialisé en plaques personnalisées, véritable business outre-Manche, s’est intéressé à ces véhicules uniques que conduisent les stars internationales pour estimer le prix des options de customisation dont ils ont fait l’objet.

Il en ressort que Justin Bieber serait le plus dépensier en la matière avec sa Ferrari customisée par Liberty Walk et habillée d’une robe bleue "givrée". Une petite folie qui lui aurait demandé une rallonge de 285.452€ en supplément du prix d’achat de la voiture… Ce qui ne l’a pas empêché de s’en séparer voilà quelques années déjà.

La voiture italienne du chanteur canadien devance ainsi les 277.025€ dépensés par Kylie Jenner sur sa Rolls-Royce Ghost, notamment pour en faire habiller l’intérieur intégralement de cuir rose ; et Nicky Minaj, qui a choisi la même teinte pour sa Lamborghini Aventador dans laquelle elle a investi 271.002€. Elles ne sont d’ailleurs pas les seules à aimer le rose puisque le Bentley Continental de Paris Hilton figure en huitième position de ce classement avec 129.070€ d’aménagements.

Il est à noter que Justin Bieber et Kylie Jenner semblent les plus friands de ces personnalisations puisqu’ils figurent l’un et l’autre deux fois dans ce classement. Le premier en neuvième position avec sa Fisker Karma entièrement chromée à 107.128€, la seconde en septième position avec son Mercedes Classe G de couleur Neon Orange (154.712€).

La Rolls Royce de David Beckham dotée de 258.098€ "d’options", la Lamborghini Urus de Kim Kardashian habillée de… laine (236.589€), la Lamborghini Urus beige de Kanye West (207.338€) ou encore la Fisker Karma de Leonardo di Caprio personnalisée à hauteur de 86.047€ figurent également en bonne place.

Des sommes indécentes ? Pas tellement en fait. Rappelez-vous que toutes les stars ci-dessus ont des revenus annuels à six chiffres minimum…