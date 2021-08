Qui n’a jamais pesté devant une place de parking suffisamment large pour garer la voiture, mais trop étroite pour en sortir une fois stationné ? Le nouveau Kia EV6 a la solution, et elle se nomme RSPA. Ce système de stationnement intelligent à distance permet au véhicule de se garer de manière autonome, que le conducteur soit ou non dans le véhicule. À l’aide de caméras périphériques et de capteurs à ultrasons, l’EV6 peut identifier une place de parking adaptée et s’y garer automatiquement, avec un contrôle de l’accélérateur, des freins et du changement de vitesse. Cerise sur le gâteau, le RSPA peut garer le véhicule dans des emplacements perpendiculaires et parallèles. Magique, non ?