Le Kia EV6 s’est vu décerner la certification « Product Carbon Footprint » et le label « Carbon Measured » par Carbon Trust, cabinet de conseil en développement durable spécialisé dans la problématique du changement climatique, devenant ainsi le premier véhicule coréen à obtenir cette certification. Kia a tout mis en œuvre pour garantir que l’EV6 offre bien plus qu’une mobilité zéro émission. Avec son premier véhicule électrique, le constructeur s’est attaché à réduire son empreinte carbone sur tout le cycle de vie du véhicule, depuis l’achat des matières premières jusqu’à son recyclage en fin de vie, en passant par l’approvisionnement des pièces, le transport, l’assemblage, la distribution et l’utilisation du véhicule.