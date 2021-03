15 chevaux et permis A1(125) pour l’une, et 44 chevaux (accessible aux permis A2) pour l’autre. Si vous cherchez une mise à jour plus importante, il faut vous tourner vers la 890 Duke et ses 889cc. Le "R" a disparu pour cette version plus sage tout en proposant une puissance de 115 ch et un couple de 92 Nm. Ecran TFT, 3 modes de conduite plus le Track en option, ABS en courbe et suspensions de qualité figurent au programme de cette 890 Duke dont la hauteur de selle de 820 mm la rend accessible à tous. Quant à la 1290 Super Adventure, elle se voit affublée d’un S qui la dirige irrémédiablement vers un équipement et une conduite plus sportive. (PSA)