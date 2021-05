Kymco vient ainsi de mettre sur le marché son nouveau Xciting S400i doté d’un Traction Control. Au planning de ce second trimestre qui verra l’apparition du DTX 360, il y aura aussi l’arrivée du AK 550 version 2021 qui rejoindra les nouveaux X-Town City, et Downtown chez les concessionnaires. La poignée de gaz abandonne le système mécanique par câble au profit d’une commande électronique d’ouverture des papillons de gaz ETC pour Electronic Throttle Control. L’AK 550 conserve sa puissance de 52 chevaux et se vend toujours sous la barre des 10.000 €, 9.999 € pour être précis.