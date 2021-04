Après avoir déjà fait couler beaucoup d’encre dans ses versions de présérie, voici donc la toute nouvelle Alfa Romeo GTAm dans sa version de série. Dans sa livrée rouge exclusive, couleur historique de la marque italienne, elle sera "l’invitée d’honneur" des pilotes Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi qui ont pris part activement à la mise au point de "la voiture de route la plus puissante jamais fabriquée par Alfa Romeo".

Une opération de communication rondement menée, en collaboration avec la Région d’Emilie Romagne, où se déroule le Grand Prix d’Imola, et le ministère des Affaires Etrangères, qui souhaitaient attirer l’attention sur le "Made In Italy" et l'excellence italienne dans le domaine automobile.