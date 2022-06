Le ministre Christian Lindner souhaite conserver des dérogations pour un certain nombre de "niches", qui pourraient continuer à utiliser du pétrole au-delà de la date butoir du 1er janvier 2035. Une demande qui rejoint celle de l’Italie, qui souhaite un "amendement Ferrari" permettant aux constructeur produisant moins de 10.000 voitures par an de poursuivre la commercialisation de moteurs thermiques au moins un an de plus. La France pourrait également soutenir ses voisins, estimant la date trop proche et donc potentiellement dommageable pour son industrie automobile ; tandis que de son côté, la République Tchèque a déjà fait savoir qu’elle s’y opposerait aussi, son Premier Ministre n’hésitant pas à qualifier de "fanatiques verts" les élus européens.

Vous l’aurez compris, les discussions s’annoncent pour le moins houleuses, alors qu’un nouveau vote au Conseil est prévu ce 28 juin.