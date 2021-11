Qu’ont en commun la Hongqi HQD, la Lifan 320, la Zotye T600, la Changan Uni-K ou encore la BAIC Huansu C60 ? Outre d’avoir des noms à coucher dehors, ces voitures chinoises sont des copies quasi conformes de modèles européens très prisés. Une pratique que les constructeurs chinois assument sans vergogne : des dizaines de modèles européens comme la BMW X5, la Lamborgini Urus, la Mini Cooper ou encore la Land Rover Evoque ont un jour été copiés pour inonder l’empire du Milieu. Sans véritablement être inquiétés : la loi sur la propriété intellectuelle est à ce point floue en Chine que rares sont les constructeurs européens à se lancer dans une bagarre juridique pour faire valoir leurs droits.

Il faut dire qu’investir des milliers d’euros pour empêcher la vente d’une voiture copiée-collée sur un marché que le constructeur originel n’a pas le souhait d’investir, semble être de l’argent jeté par les fenêtres. D’autant plus que les clones ne sont en réalité que de pales copies : sous la carrosserie, on ne retrouve en rien le confort de l’habitacle ou la puissance des moteurs des modèles européens dont ils s’inspirent librement. Résultat : le Changan Uni-K, copie conforme du Porsche Cayenne, était accessible dès 20 500 € contre plus de 115 000 € pour la version originale. Et ces modèles chinois ne débarqueront sans doute jamais sur le Vieux Continent, ces derniers ne répondant pas aux normes de sécurité ultra-strictes imposées par l’Union européenne.

Toujours est-il que, par le passé, plusieurs constructeurs européens, comme Audi qui voulait défendre la paternité de sa TT, ont tout de même porté l’affaire en justice. Avec, en 2019, une jolie victoire de Land Rover qui avait attaqué le constructeur chinois Landwind pour sa contrefaçon du Range Rover Evoque. Le tribunal chinois avait dans la foulée ordonné l’arrêt immédiat de la vente du Landwind X7.