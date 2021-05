"Nous avons besoin de parler sérieusement des emplois" a déclaré Ola Kallenius, le PDG du groupe Daimler, exprimant ainsi ses craintes et celles de l’ensemble de l’industrie automobile allemande face à l’électrification galopante voulue par l’Union européenne.

S’exprimant sur la volonté de l’Europe d’électrifier rapidement la majorité de son parc roulant pour répondre à ses ambitions de réduction de CO2 lors d’une conférence organisée par le Financial Times, Ola Kallenius s’est d’abord montré positif : "C’est une ambition à laquelle nous disons oui !". Mais le PDG n’a pas manqué d’exprimer ses craintes quant à la menace que cela faisait peser sur l’industrie automobile, surtout en Allemagne où elle représente une bonne part du PIB. "Tout le monde sait qu’il faut plus de temps de travail pour construire et assembler un moteur à combustion qu’un moteur électrique" a-t-il rappelé, appelant à une gestion "socialement responsable" de l’impact sur l’emploi.

Mr Kallenius a tout de même tenu à se montrer positif pour le futur : "L’industrie automobile créera plus d’emplois dans des domaines comme l’ingénierie logicielle".

100.000 emplois perdus en 4 ans ?

Une étude de l'institut IFO a montré que la transition vers les véhicules électriques pourrait coûter environ 100 000 emplois dans la production de moteurs à combustion d'ici à 2025 si les entreprises n'intensifient pas leurs efforts de requalification des travailleurs. L’industrie sera confrontée à un "fiasco de l’emploi " si elle ne bénéficie pas d'investissements indispensables dans les nouvelles technologies, notamment les batteries, a déclaré de son côté le dirigeant d’IG Metall, Joerg Hoffman.