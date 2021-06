Selon l’agence de presse Automotive News Europe qui relaie l’information, les e-Tron et e-Tron Sportback devraient connaitre un restylage en 2023, et quitter les lignes de production en 2026. C’est à cette date que le futur Q8 e-Tron, encore un cran plus grand que les modèles actuels, prendra le relais. Une très bonne nouvelle pour l’emploi et l’avenir du site de Forest.