Déjà délaissés par une partie du public depuis quelques années, les salons automobiles subissent de plein fouet la crise du coronavirus. Genève en mars fut le premier d’une longue liste d’annulations et de reports, parmi lesquels Pékin, New York, Détroit et même Paris, pourtant prévu seulement en octobre prochain. Du coup, les constructeurs s’adaptent, et présentent leurs nouveautés de façon numérique. Un procédé qui pourrait perdurer à l’avenir ?

Pris de cours par l’annulation en catastrophe du Salon de Genève trois jours seulement avant son inauguration, beaucoup de constructeurs ont choisi de présenter les nouveautés prévues dans la foulée, souvent au travers d’une vidéo tournée sur le stand de l’événement helvétique. Volkswagen a choisi une autre voie : le constructeur allemand a pris son temps pour élaborer une stratégie différente et éviter la bousculade de nouveaux modèles dans les premiers jours de mars.

La marque vient de mettre en ligne une version digitalisée de ce qui aurait dû être son stand genevois pour permettre de découvrir toutes ses nouveautés. Sur cette plateforme accessible ici, l’internaute se retrouve dans la peau d’un visiteur du salon et peut donc se balader librement entre les différents modèles. Des informations sur le modèle que l’on regarde s’affichent alors en temps réel à l’écran. Plusieurs « stations » interactives sont également proposées, notamment pour exposer les différentes options de personnalisation des modèles ou pour en apprendre un peu plus sur la technique.

L'avenir des "salons de l'auto" ?

Si l’on sent bien que cette plateforme a été développée à la hâte et souffre d’une interactivité limitée, on peut se demander si les constructeurs ne seraient pas tentés de multiplier ce genre d’expériences à l’avenir, dans des versions bien plus abouties : accès à bord des véhicules, reproduction à l’écran du multimédia embarqué, etc. L’idée pourrait faire son chemin, surtout lorsqu’on sait les montants colossaux que signifie une présence sur l’un des salons internationaux majeurs.

Rassurez-vous toutefois : le Salon de Bruxelles, essentiellement tourné vers la vente, continue d’attirer les foules et ne devrait donc pas être concerné tout de suite par une telle technologie. Pour autant qu’il soit permis d’organiser un si gros événement en janvier prochain. Cela dépendra sans doute des avancées des laboratoires pharmaceutiques.