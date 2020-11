Sur les 10 millions d’euros nécessaires au développement d’Addax Motors, huit le seront au travers d’une augmentation de capital. Parmi les nouveaux investisseurs se trouve notamment la branche financière de l’Etat belge via la Société Fédérale de Participations et d’Investissements.

« Nous sommes très heureux que la Société Fédérale de Participations soutienne notre projet. Le gouvernement belge montre ainsi qu'il croit pleinement en un produit développé et fabriqué en Belgique. Nous choisissons consciemment de garder l’assemblage en Belgique. Nous sommes fiers de nos racines et nous aimons voir les choses en grand » a déclaré Jean-Charles Carrette, directeur d’Addax Motors.

Nouveaux horizons et offre élargie

Avec ces nouveaux capitaux, l’entreprise située à Deerlijk près de Courtrai entend prendre pied sur de nouveaux marchés dont elle est aujourd’hui absente, notamment avec un second utilitaire qui s’ajoutera au MT10/MT15 existant. « Un deuxième modèle de fourgon, plus grand, qui, grâce à son autonomie accrue, sera particulièrement adapté aux services postaux et à la distribution de colis. Addax a déjà commencé à recruter des employés supplémentaires pour soutenir ses projets de croissance » précise encore le constructeur.