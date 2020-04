Les véhicules mis sur le marché par les différents constructeurs évoluent d’année et année. Si les GPS faisaient figure d’extraterrestres il y a vingt ans, les temps ont bien changé. Aujourd’hui, nos voitures sont de véritables ordinateurs sur roues avec lesquels il est possible de tout faire : téléphoner, envoyer des SMS à voix haute et même connaître l’évolution des bouchons à distance. Au niveau de la conduite, les assistances sont de plus en plus nombreuses avec des régulateurs de vitesse, des détecteurs d’obstacles ou des technologies permettant de se garer sans toucher le volant.