C’est comme de coutume la face avant qui évolue le plus. Impossible de confondre le nouveau T-Roc avec son devancier. Le regard s’affine et se pare d’un éclairage LED de série ; matriciel, dont le faisceau s’adapte en permanence aux conditions de circulation, en option. La nouvelle calandre arbore un jonc lumineux (ou chromé selon les versions) horizontal de part et d’autre du logo central, et les boucliers sont redessinés de manière plus agressive (surtout sur la finition R-Line). Ajoutez à cela des feux arrière LED assombris et cinq coloris inédits, et voilà le T-Roc paré à affronter sereinement la suite de sa carrière.

© Volkswagen

Numérisation et conduite autonome

L’habitacle a également été redessiné pour adopter un volant et une console centrale où l’ensemble des fonctions sont désormais tactiles, ainsi qu’un écran élargi à 9,2 pouces pour le dispositif multimédia. L’instrumentation est digitale sur toutes les versions, affichée sur une dalle dont la diagonale peut atteindre 10,25 pouces en fonction de la configuration. Et côté équipement, le T-Roc peut désormais se conduire seul (sous la supervision du conducteur qui doit garder les mains sur le volant) grâce au Travel Assist qui marie maintien de voie actif et régulateur de vitesse prédictif.

© Volkswagen

Trois essence, deux diesels

La gamme de motorisations reste globalement inchangée : 1.0l 110 ch, 1.5l 150 ch, 2.0l 190 ch ou 2.0l 300 ch (T-Roc R) en essence ; 2.0l TDI 115 ch ou 150 ch en diesel. La transmission intégrale 4Motion est toujours proposée sur les versions 150 ch, et en standard avec le moteur 190 ch. Le cabriolet, toujours au catalogue également, se contente des deux motorisations essence les plus modestes.