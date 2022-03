Les pneus détériorés sont à l’origine de plus de 153 000 accidents en Europe dont 6 % d’entre eux sont mortels. S’ils sont moins performants, cela va alors augmenter le risque d’accident sur la route. Qu’il s’agisse de pneu d’hiver, d’été ou de 4 saisons, quel que soit le type de chaussée ou de route, il constitue un élément non négligeable pour votre véhicule. Dans cet article, on va vous détailler l’utilité des pneumatiques et l’importance de bien les choisir.

À quoi servent les pneus ?

Les pneus sont des organes de liaison entre le véhicule et la route. Ils méritent, de ce fait, d’avoir une attention particulière pour garantir la sécurité routière de tous les usagers de la route.

Les pneus assurent plusieurs fonctions. En premier, ils vont supporter le poids de la voiture et doivent, ainsi, à ce titre être choisis en fonction de la charge recommandée. Ensuite, les pneumatiques assurent l’adhésion de votre véhicule sur une route humide ou sèche. Précisément, le pneu va s’accrocher à la chaussée et réduire la distance de freinage pour empêcher une collision avec un autre véhicule.

L’autre rôle des pneus est d’assurer la transmission de la traction. Clairement, ils vont permettre de maintenir la direction ou d’en changer. Ils sont aussi utilisés comme amortisseur pour contribuer au confort de la conduite.

Les pneus et changements des saisons

En principe, vous n’êtes pas obligée de changer les pneus chaque nouvelle saison. Vous risquez, cependant, de rencontrer une perte de performances due à leur inadaptation à la saison. Les experts conseillent d’en changer chaque saison sauf si vous possédez des pneumatiques 4 saisons. Vous devez, toutefois, tenir compte de votre style de conduite, de la fréquence d’utilisation de votre voiture ou de la nature de la route que vous empruntez régulièrement. Ainsi, si vous vivez en montagne ou dans des zones très froide, il est plus avantageux d’opter pour des pneus hiver chez centralepneus.be à l’approche du froid pour limiter les risques d’accident.

Les risques liés à l’utilisation des pneus usés

Pour une conduite au quotidien, les pneus usés vont réduire l’adhérence de la bande de roulement. Par conséquent, les performances de votre véhicule au niveau du confort et surtout de la sécurité seront affectées directement. Vous pouvez remarquer que lorsqu’un pneu est dégonflé ou crevé, le contrôle de la voiture est beaucoup plus difficile. De la même manière, lorsque les pneus sont surgonflés, l’adhérence de la voiture sera réduite et va rendre le freinage instable.

En outre, l’usure des pneus va affaisser ses gommes, qui vont se traduire par une augmentation de la distance de freinage. Une mauvaise tenue de route est également une conséquence courante. Cela pourrait alors amener à une conduite plus dangereuse pour les usagers de la route.

Afin d’éviter toute mauvaise surprise, deux solutions s’offrent à vous. D’une part, vous pouvez changer vos pneus périodiquement et contrôler régulièrement la pression et l’état des pneus, c’est-à-dire l’indice d’usure. D’une autre part, vous pouvez adopter une conduite plus souple et respecter les limitations de vitesse pour épargner vos pneus.

Outre le fait que vous ne pouvez pas rouler sans vos pneus, l’importance des pneumatiques sur votre voiture est la tenue de route. En effet, la surface de chaque pneu s’use et leur résistance sur un sol mouillé ou sec est peu à peu réduite. En plus, le fait de rouler avec des pneus sous-gonflés diminue considérablement la maîtrise de la conduite d’un véhicule.

Comment mesurer l’usure des pneus ?

Pour mesurer l’usure de vos pneus, vous pouvez garder le véhicule sur un terrain plat. Ensuite, positionnez la roue à 45 ° et contrôlez les indices d’usure présents au fond des sillons de la bande de roulement. Un pneu est considéré comme usé si sa gomme est au même niveau que les indices d’usure.

Bien que mesurer l’usure des pneumatiques puisse se faire par simple inspection visuelle, l’idéal serait d’utiliser une jauge de profondeur. La profondeur minimale de la sculpture dépend de la législation en vigueur, mais en moyenne, elle est de 1,6 mm. Au-delà de ce chiffre, les performances des pneus seront diminuées, ce qui pourrait présenter des risques pour la sécurité du conducteur et des usagers de la route.

Les autres astuces pour contrôler l’usure des pneus

En plus de la vérification périodique de l’usure, d’autres réflexes sont à adopter pour avoir des pneumatiques de qualité et une conduite sure. Vous devez faire un contrôle à froid chaque mois et vérifier la pression des pneus lorsque vous partez en voyage, par exemple.

Il ne faut pas non plus oublier de vérifier s’il y a une présence de hernies sur le flanc. Cela peut causer l’éclatement des pneus à tout moment.

À noter que pour s’assurer d’une sécurité optimale, il est primordial de contrôler les pneus de votre voiture à intervalles réguliers, en moyenne une fois par mois. De même, si vous constatez un changement au niveau de la tenue de route de votre véhicule, ils doivent avoir toute votre attention.

Conseils pratiques pour éviter l’usure prématurée des pneus

Pour augmenter la durée de vie de vos pneus et éviter leur usure prématurée, adopter quelques gestes simples au volant est recommandé. Souvent, cela consiste à limiter les accélérations brusques. Vous devez aussi éviter les freinages répétés, les nids de poule et les bordures des trottoirs. Enfin, optez pour une éco conduite, c’est-à-dire une conduite souple et vitesse stable pour limiter le nombre de freinage et d’accélération brutaux.